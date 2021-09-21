Одномандатники Аксаков и Салаева победили в Чувашии на выборах в Госдуму в своих округах

ТАСС, 21 сентября. Представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Анатолий Аксаков и член партии "Единая Россия" Алла Салаева победили на выборах в Госдуму по своим одномандатным округам в Чувашии по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики.

"Канашский избирательный округ № 37 - победитель: Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). <…> Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38 - победитель: Алла Салаева ("Единая Россия")", - отметили в пресс-службе.

По информации ЦИК Чувашии, Аксаков набрал 41,64% голосов, за Салаеву отдали свои голоса 39,63% избирателей. Явка по Канашскому избирательному округу составила 57,64%. В Чебоксарском избирательном округе на выборы пришли 55,25% избирателей.

Результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам были утверждены во вторник на заседании ЦИК.

17, 18 и 19 сентября на территории Чувашии прошло голосование на выборах депутатов Госдумы и Госсовета Чувашской Республики седьмого созыва. В некоторых муниципалитетах также прошли выборы депутатов местного самоуправления. По одномандатным округам на выборах в Госдуму в Чувашии были зарегистрированы 17 кандидатов от 10 политических партий: восемь кандидатов по Канашскому избирательному округу № 37, девять кандидатов по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу № 38.