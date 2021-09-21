Единороссы лидируют в Приангарье на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на выборах в Государственную думу лидировала в Иркутской области с результатом 35,53% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

"Всего в Иркутской области на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 688 667 избирателей (36,99%). Партию "Единая Россия" поддержали 35,53% избирателей, КПРФ - 27,81%, партию "Новые люди" - 9,81%, ЛДПР - 8,58%, партию "Справедливая Россия - За правду" - 6,67%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер", - говорится в сообщении.

По трем из четырех одномандатных округов победили кандидаты "Единой России": Антон Красноштанов - 41,35%, Сергей Тен - 40,56%, Александр Якубовский - 31,29%. По одному округу прошел представитель КПРФ Михаил Щапов, за которого отдали голоса 50,77% избирателей. Тен, Якубовский и Щапов были депутатами предыдущего созыва Госдумы, Красноштанов - первым заместителем мэра Иркутска.

Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев накануне на пресс-конференции сообщил, что за три дня голосования поступило 41 обращение. Они в основном касались таких вопросов как нарушение правил предвыборной агитации, процесса голосовании, уточнение персональных данных. На горячую линию избиркома поступило 285 обращений, жители чаще всего спрашивали, как проголосовать на дому, выдают ли на избирательных участках средства индивидуальной защиты, где узнать сведения о кандидатах и так далее. Жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования или на подведение итогов, не было, сказал Дмитриев.

Всего в регионе проходили 92 избирательные кампании: выборы депутатов Госдумы, довыборы в законодательное собрание по округам № 2 и 3, а также 90 муниципальных кампаний. Число избирателей Иркутской области по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 1 848 932.