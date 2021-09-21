Явка на выборах губернатора в Белгородской области превысила 58%

ТАСС, 21 сентября. Около 719 тыс. человек, или более 58% от общего числа избирателей в Белгородской области, приняли участие в первых за 30 лет досрочных выборах главы региона с 17 по 19 сентября, сообщила во вторник избирательная комиссия региона.

"В голосовании приняли участие 718 843 избирателя, что составляет 58,57% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Итоги голосования на всех 1 263 избирательных участках признаны состоявшимися, законными и действительными", - говорится в сообщении. В 2017 году явка на выборах губернатора области составляла 54,69%.

Постановлением избирательной комиссии Вячеслав Гладков, за которого голоса отдали 78,79% избирателей, признан избранным губернатором Белгородской области.

С 17 по 19 сентября в Белгородской области проходили выборы депутатов Госдумы и губернатора региона. Впервые в области все 1 243 постоянных участка были обеспечены видеонаблюдением, работал центр общественного наблюдения за выборами. За 3 дня поступило более 90 жалоб и заявлений о возможных нарушениях, однако все они признаны необоснованными.

По итогам выборов за врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова ("Единая Россия") проголосовали 78,79% избирателей. Первый секретарь комитета Белгородского городского отделения КПРФ Кирилл Скачко набрал 9,94% голосов, директор ЗАО "Аспектцентр" Юрий Осетров ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,77%, помощник депутата Госдумы Евгений Дремов (ЛДПР) - 2,91%, председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Абельмазов - 2,9% голосов.