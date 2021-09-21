На выборах почти 600 тыс. человек в шести субъектах России проголосовали онлайн

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. На выборах в Госдуму почти 600 тыс. человек в шести субъектах РФ проголосовали онлайн. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Электронное голосование было доступно на специальном портале vybory.gov.ru с 17 по 19 сентября. Всего в списки участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было включено более 635 тыс. избирателей, подавших заявление в период с 2 августа по 13 сентября через портал госуслуг. Свыше 587 тыс. из них проголосовали. Жители столицы голосовали на московской платформе ДЭГ", - отмечается в сообщении.

В Минцифры напомнили, что участники ДЭГ должны были зарегистрироваться на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись, сопоставленную с данными регистра избирателей ЦИК России. Также в 2021 году система дистанционного электронного голосования на выборах федерального уровня применялась в шести регионах: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и Севастополе. Проголосовали более 92,4% граждан, проживающих в этих регионах и подавших заявление на ДЭГ через портал госуслуг.

Доля пользователей, голосовавших дистанционно, не достигших 25 лет, составила немногим более 7%. Практически каждый четвертый участник ДЭГ - пользователь в возрасте от 25 до 35 лет, подавляющее большинство участников ДЭГ (практически 60%) - пользователи в возрасте от 35 до 60 лет, каждый десятый участник ДЭГ - пользователь старше 60 лет. При этом голосующих онлайн из числа женщин в полтора раза больше, чем мужчин.

"Использование системы "Мобильный избиратель" на прошедших выборах позволило избирателям проголосовать на участке по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации. Более 2 млн граждан подали через госуслуги заявления о голосовании на удобном избирательном участке, что почти на 30% больше, чем в ходе Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию летом прошлого года", - добавляется в сообщении.

Для маломобильных граждан, которые по состоянию здоровья или иной уважительной причине не могут посетить избирательный участок в дни голосования, актуален был сервис подачи заявления о голосовании на дому - им воспользовались более 45 тыс. пользователей портала госуслуг. "Кроме того, Минцифры традиционно было организовано видеонаблюдение за ходом голосования на избирательных участках и подсчетом голосов. Средствами видеонаблюдения были оснащены 2,8 тыс. территориальных избирательных комиссий и более 45,8 тыс. избирательных участков", - уточнили в Минцифры.