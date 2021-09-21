Cенатором от Липецкой области назначили Ольгу Хлякину

ТАСС, 21 сентября. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о наделении депутата Липецкого областного совета Оксаны Хлякиной полномочиями сенатора. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации региона.

"Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов наделил Оксану Хлякину полномочиями сенатора Российской Федерации. Постановление подписано <…>, соответствующее письмо направлено в Совет Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Оксана Хлякина родилась в Липецке в 1969 году, имеет высшее медицинское образование и степень доктора биологических наук. В 2021 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности государственное и муниципальное управление. Трудовую деятельность начинала фельдшером, работала врачом клинической лабораторной диагностики. С 2007 года - заведующая клинико-диагностическим отделением Липецкого областного перинатального центра. С 2016 года до настоящего времени - депутат Липецкого областного совета депутатов, член комитета по социальным вопросам.

Предыдущий сенатор от региона и бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в июне досрочно прекратил свои полномочия по состоянию здоровья. Этому предшествовало скандальное ДТП с его участием в Липецке, после которого Королев был лишен водительских прав и несколько раз оштрафован, в том числе за отказ от медосвидетельствования после ДТП.