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Единый день голосования

"Единая Россия" победила в Чувашии на выборах в Госдуму с результатом 37,18%

На втором месте - КПРФ с результатом 22,51%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии. По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий она набрала 37,18% голосов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики.

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"Единая Россия" - 37,18%", - отметили в пресс-службе. На втором месте - КПРФ с результатом 22,51%. Третью позицию занимает партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", набравшая 14,91%. Далее следуют ЛДПР с результатом 6,79% и партия "Новые люди" - 5,71%. Остальные партии набрали менее 5% голосов. Партия пенсионеров набрала 4,34%, "Коммунисты России" - 1,87%.

Еще шесть партий набрали менее 1% голосов избирателей. В их числе - "Зеленые" с результатом 0,9%, Российская партия свободы и справедливости - 0,62%, партия "Яблоко"- 0,57%, "Зеленая альтернатива" - 0,53%. Замыкают список три партии, набравшие менее 0,5%, - это "Родина" (0,49%), Партия роста (0,32%) и "Гражданская платформа" (0,21%).

Итоги выборов в Госдуму в Чувашии утверждены во вторник на заседании ЦИК республики.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЧувашия
Единый день голосования
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