Кремль считает голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль считает голословными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Такую позицию выразил во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя постановление суда, согласно которому Москва якобы не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти Литвиненко.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет, - сказал представитель Кремля. - До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно".

"Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", - добавил Песков.

ЕСПЧ 21 сентября опубликовал постановление по этому делу, заявив, что РФ не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства Литвиненко. Суд также не принял ходатайство российской стороны, которая призывала не полагаться на выводы британских следователей, и посчитал, что они соответствуют критериям "независимости и прозрачности". ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его смерти России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.