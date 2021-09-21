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Единый день голосования
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Путин до конца недели встретится с руководством политических партий

Президент поздравит "Единую Россию" с победой на выборах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин до конца недели проведет по видеосвязи встречу с руководством политических партий, в том числе поздравит "Единую Россию" с победой на парламентских выборах. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий", - сказал представитель Кремля, уточнив, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. "И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах", - добавил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич"Единая Россия"
Единый день голосования
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