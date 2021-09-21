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Песков: в РФ сожалеют в связи с непризнанием Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму

Представитель Кремля отметил, что Анкара является партнером Москвы и наличие вопросов, по которым есть разногласия, не является препятствием для развития двусторонних отношений

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль сожалеет в связи с непризнанием Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция республики по полуострову изменится. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не приемлем такие заявления [о непризнании итогов выборов в Крыму] и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам, - сказал Песков. - Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел".

Представитель Кремля добавил, что Турция является партнером России и "наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов".

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ТурцияРоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий СергеевичКрым
Единый день голосования
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