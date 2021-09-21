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Единый день голосования

Песков считает преждевременным говорить об изменениях в руководящем составе Госдумы

Пресс-секретарь президента РФ также назвал преждевременным вопрос о приходе нового спикера нижней палаты парламента

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вопрос об обновлении руководящего состава Государственной думы нового созыва и о приходе нового спикера нижней палаты парламента является преждевременным. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я оставлю без ответа ваш вопрос. Он явно преждевременный", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич
Единый день голосования
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