Песков: позиция России по Крыму находится за рамками любых возможных обсуждений

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия не может поменять позицию по Крыму, эта тема находится за рамками возможных обсуждений. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о непризнании Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму, отметил, что Россия сожалеет в связи с такой позицией, но надеется, что позиция республики по полуострову изменится и сблизится с российской, которая, в свою очередь, всегда останется неизменной.

"По Крыму российская сторона никак не может менять позицию, - подчеркнул Песков. - В целом Крым - это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений. Здесь нужно - и мы будем - помогать нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор".

Ранее на сайте Министерства иностранных дел Турции появилось заявление пресс-секретаря МИД, посла Танжу Билгича, в котором говорится, что результаты выборов в Госдуму, состоявшиеся 17-19 сентября, применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление и отметила, что Москва внимательно к нему отнесется.