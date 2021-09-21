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Путин 21 сентября проведет совещание по экономическим вопросам

Речь идет об одном из регулярных совещаний с руководством экономического блока правительства, администрации главы государства и Центробанка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево проведет совещание по экономическим вопросам, посвященное в том числе очередному трехлетнему бюджету. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам", - сказал Песков, отметив, что речь идет об одном из регулярных совещаний с руководством экономического блока правительства, администрации главы государства и Центробанка.

"Сейчас уже идет и работа по проекту бюджета, поэтому много чего есть обсудить", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что открытым для прессы будет вступительное слово президента.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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