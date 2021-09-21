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Стрельба в Пермском государственном университете

Песков пока не знает, какие награды получат полицейские, обезвредившие стрелявшего в Перми

Пресс-секретарь президента пообещал информировать СМИ о решении данного вопроса

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, каких наград будут удостоены сотрудники ДПС, обезвредившие открывшего стрельбу в пермском вузе студента.

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"Сейчас я не располагаю такой информацией", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник, отвечая на вопрос о наградах для полицейских. Песков пообещал информировать СМИ о решении данного вопроса.

Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев намерен внести президенту РФ Владимиру Путину представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми Константина Калинина и Владимира Макарова, отличившихся при задержании вооруженного преступника. Они первыми прибыли на место стрельбы. Старший лейтенант Макаров помогал при эвакуации, а младший лейтенант Калинин вошел в здание вуза, где увидел стрелявшего, обезвредил его, а после сам оказал первую помощь.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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