Группа по подготовке заседания Госдумы соберется только после указа президента

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва сможет собраться только после официального подведения итогов выборов в Центризбиркоме и указа президента РФ. Такие нормы содержатся в законодательстве и регламенте палаты.

После официального подведения Центризбиркомом итогов выборов, согласно закону о выборах депутатов, у избранных кандидатов со дня извещения будет пять дней на то, чтобы принять депутатский мандат или отказаться от него. В соответствии со статьей 99 Конституции РФ Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания или в день, определенный указом президента.

Согласно регламенту Госдумы, не позднее чем за две недели до дня начала работы нового созыва или на следующий день после принятия главой государства решения о дате первого заседания должна быть сформирована временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания. Группа должна будет избрать своего руководителя и заместителя, она прекратит свои полномочия сразу после избрания на первом заседании Госдумы спикера, вице-спикеров и глав комитетов.

"До этого никаких решений в принципе быть не может. Рабочая группа будет сформирована после подведения итогов выборов и указа президента", - сказал собеседник агентства в Госдуме, знакомый с порядком подготовки к работе нового созыва. Он отметил, что сейчас в стенах Госдумы идет активная подготовка к новому политическому сезону.

Как сообщила ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, официальные итоги выборов в РФ будут подведены не раньше 24 сентября, чтобы регионы рассмотрели все жалобы и обращения.

Результаты выборов

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов партия "Единая Россия" набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают в 198 одномандатных округах. Таким образом, в сумме "Единая Россия" получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в девяти округах, на третьем месте находятся кандидаты "Справедливой России - За правду", лидирующие в восьми округах. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".