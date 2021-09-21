Единороссы получают девять из 25 мандатов в парламенте Петербурга по единому округу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получает 9 из 25 мандатов в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, которые распределяются по пропорциональной системе выборов (по партийным спискам). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Единая Россия" получит девять мандатов в Законодательном собрании Санкт-Петербурге исходя из предварительных итогов голосования на выборах по единому избирательному округу. Пять из девяти мандатов достаются первой пятерке общегородского списка. Остальные 4 мандата ЕР получит в тех округах, где процент поддержки партии будет наибольшим", - сказали в пресс-службе.

Общегородскую часть партийного списка по единому избирательному округу возглавляют начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, депутат заксобрания Петербурга 6-го созыва, актриса Анастасия Мельникова, вице-губернатор Александр Бельский, сенатор РФ Андрей Кутепов и председатель наблюдательного совета СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" Павел Крупник.

По предварительным итогам голосования по пропорциональной системе (в ГАС "Выборы" введены данные более 99% итоговых протоколов участковых комиссий), "Единая Россия" получила 33,2% голосов на выборах в заксобрание по единому округу.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга избирается сроком на пять лет. В его состав входят 50 депутатов, 25 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.