Единороссы претендуют на большинство мандатов в Самарскую думу по данным 100% протоколов

САМАРА, 21 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" претендует по партийным спискам на 16 из 25 мандатов в Самарскую губернскую думу в результате обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Вадим Михеев.

"Предварительно, в целом "Единая Россия" получила 44,26% голосов, КПРФ - 20,44%, ЛДПР - 7,65%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,32%, "Новые люди" набрали 5,72% голосов. По партийным спискам "Единая Россия" претендует на 16 мандатов, КПРФ - 6 мандатов, по одному мандату получают партии "Новая люди", ЛДПР и "Справедливая Россия", - сказал глава облизбиркома.

Что касается одномандатных округов, единороссы предварительно лидируют в 20 округах, КПРФ - в четырех, "Справедливая Россия" - в одном.

В 2016 году на прошлых выборах в Самарскую губернскую думу итоговая явка составила 52,87% - проголосовали порядка 1,3 млн человек. В этом году в течение трех дней проголосовали более 1,1 млн человек (46,4%). На предыдущих выборах в 2016 году в Самарскую губернскую думу также победила "Единая Россия". Второе место заняла КПРФ, на третьем была ЛДПР, на четвертом - "Справедливая Россия".

В Самарской области с 17 по 19 сентября избирали депутатов Госдумы и новый состав Самарской губернской думы. Проголосовать можно было на 1 802 избирательных участках. По данным избиркома, на выборах в Госдуму было зарегистрировано 45 кандидатов, в Самарскую губернскую думу - 573.