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Кризис на Украине

Басурин: обстрелы ДНР в отсутствие Зеленского являются попыткой выставить РФ агрессором

ДНР намеренно не предпринимала ответные действия, отметил заместитель начальника управления Народной полиции Донецкой народной республики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украинские военные пытаются создать фон полномасштабной войны и агрессии со стороны России, пока президент Украины Владимир Зеленский находится в США. Об этом во вторник заявил заместитель начальника управления Народной полиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

"Они создают фон того, что есть агрессия со стороны Российской Федерации. И перед поездкой [Зеленского и его делегации] в ООН им нужно было создать картинку того, что здесь идет полномасштабная война и агрессия со стороны РФ по отношению к Украине", - сказал он.

Басурин отметил, что ДНР намеренно не предпринимала ответные действия, хотя "руки и чесались". "Время придет, и мы сделаем это позже", - добавил он.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой 21 и 22 сентября в США примут участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано также выступление Зеленского на Генассамблее.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеБасурин, Эдуард АлександровичЗеленский, Владимир Александрович
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