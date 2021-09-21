Советника-посланника посольства России в Великобритании вызвали в МИД королевства

ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Советник-посланник посольства России в Великобритании Иван Володин во вторник вызван в МИД Соединенного Королевств. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"Иван Алексеевич Володин уже отбыл в Форин оффис", - сообщили в пресс-службе посольства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщило о том, что в течение дня в МИД страны обсудят с представителем российского посольства в Лондоне новую информацию об инциденте в Солсбери, произошедшем в марте 2018 года.

Во вторник Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли, и совершении ряда других преступлений предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергея Федотова и якобы является сотрудником российских спецслужб.