Мишустин поставил задачу в короткие сроки выстроить взаимодействие правительства с Думой

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству в короткие сроки выстроить взаимодействие с депутатским корпусом Госдумы нового созыва, а также с губернаторами, одержавшими победу на выборах.

"Необходимо в короткие сроки выстроить взаимодействие с обновленным корпусом депутатов Госдумы, законодательных собраний и с главами регионов. Эта задача стоит и перед территориальными подразделениями министерств и ведомств, и перед моими заместителями, которые курируют федеральные округа, и перед правительством в целом", - сказал Мишустин на заседании правительства во вторник.

Премьер напомнил, что 17-19 сентября состоялись выборы в Госдуму, а также выборы губернаторов и заксобраний в ряде регионов. Так, отметил он, в новый созыв Госдумы, предположительно, войдут пять партий, приступят к работе законодатели, губернаторы.

"Им предстоит выполнить те обязательства и обещания, которые были даны людям, с учетом приоритетов, обозначенных президентом, прежде всего по поддержке семей с детьми, по созданию новых рабочих мест, целого комплекса масштабных проектов по обновлению инфраструктуры, других инициатив, работа над которыми ведется в рамках исполнения поручений главы государства", - указал глава кабмина.