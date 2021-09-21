Единороссы по итогам выборов получили более 60% мест в думе Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала на выборах в думу Астраханской области свыше 45% голосов избирателей, получив более 60% мест в парламенте региона. Об этом сообщили во вторник на заседании областной избирательной комиссии, подводя официальные итоги выборов по результатам обработки 100% протоколов.

Как сообщалось ранее, в новом составе думы Астраханской области 44 депутата вместо прежних 58, из них 22 проходят по партийным спискам и 22 - по одномандатным округам.

С учетом результатов выборов по 22 одномандатным округам партия "Единая Россия" получила в новом составе 27 мест, что составляет более 60% численного состава заксобрания, в которое теперь войдут представители семи политических партий.

По данным избиркома, партия "Единая Россия" набрала 46,76% голосов, за нее проголосовали 144 058 избирателей, на втором месте - представители КПРФ с результатом 18,23% (56 166), на третьем месте партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" 16,28% (50 161 человек). Четвертую позицию заняла партия "Новые люди" 5,92% (18 224 человека) - от данной партии в состав региональной думы впервые войдут ее представители, а также представители ЛДПР, "Родины" и Партии пенсионеров.

В соответствии с результатами голосования, 22 партийных мандата распределились следующим образом: "Единая Россия" получила 12 мандатов, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия - За правду" - четыре, ЛДПР и "Новые люди" - по одному. Фракция "Единой России" по-прежнему остается наиболее представительной в законодательном собрании Астраханской области.

17-19 сентября в Астраханской области, кроме выборов депутатов Госдумы, жители региона выбирали депутатов областного Законодательного собрания, районных и сельских советов, а также глав пяти поселений и главу Ахтубинского района. В рамках выборов также проводилось народное голосование за присвоение региону статуса приоритетной геостратегической территории.