Посольство РФ обратило внимание на политизированную подоплеку решения ЕСПЧ по Литвиненко

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Соединенном Королевстве основано на полностью политизированном британском расследовании. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель посольства России в Великобритании.

"Сегодняшнее постановление ЕСПЧ по делу Литвиненко будет внимательно изучено российской стороной. Вместе с тем даже поверхностное ознакомление с решением свидетельствует о том, что в его основу были положены результаты британского "публичного расследования". Российские оценки этой непрозрачной, несостязательной и от начала до конца политизированной ситуации хорошо известны", - сказал он.

ЕСПЧ 21 сентября опубликовал постановление по этому делу, сочтя, что РФ не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства Литвиненко. Суд также не принял ходатайство российской стороны, которая призывала не полагаться на выводы британских следователей, и посчитал, что они соответствуют критериям "независимости и прозрачности". ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко умер в британской столице 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его смерти России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.