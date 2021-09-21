Посольство России считает недопустимыми высказывания Лондона о выборах в Госдуму

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании считает недопустимыми сделанные МИД королевства заявления по поводу выборов в Госдуму. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии российского диппредствительства.

"Заявление пресс-службы МИД Великобритании в связи с прошедшими 17-19 сентября выборами в Государственную думу рассматриваем как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций", - сказано в документе.

В посольстве РФ обратили внимание на то, что "британская сторона принципиально не хочет замечать новых элементов российской избирательной системы, направленных на ее совершенствование". "В частности, Лондон не заинтересовали впервые примененная на федеральных выборах технология онлайн-голосования, а также меры по укреплению институтов гражданского контроля за выборами, включая наблюдение на участках, видеотрансляции, немедленную публикацию результатов по каждому участку. Вместо признания этих завоеваний гражданского общества мы видим в исполнении англичан бессмысленные заявления о "зажиме оппозиции" и организации голосования на "аннексированной территории Украины", - отметили в диппредставительстве.

"Лондон постоянно и без всяких доказательств обвиняет нас во вмешательстве в демократические процессы в Великобритании, а сам в открытую указывает, что и как делать гражданам и государственным институтам нашей страны, выставляя потом произвольные оценки. Россия была и будет выступать категорически против таких мессианских подходов. Мы не оспариваем легитимность британских выборных процедур и формируемых по их итогам органов власти. Но принимать "уроки демократии" от страны, чья избирательная система остается заложником средневековых традиций, мы также не намерены", - подчеркивается в заявлении.

В понедельник британский МИД выступил с утверждением о подрыве демократических свобод в ходе прошедших в России выборов в Госдуму. В заявлении Форин оффиса также осуждается проведение выборов в Госдуму в Крыму, который МИД Соединенного Королевства называет "незаконно аннексированным".