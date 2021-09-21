Захарова: у Лаврова на ГА ООН запланировано около 25 встреч с зарубежными коллегами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет около 25 встреч с зарубежными коллегами, а также встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Программа формируется, очень много запросов на проведение как двусторонних, так и многосторонних встреч с российским министром, - сказала она. - На сегодняшний момент могу сказать, что запланировано около 25 встреч с руководителями делегаций зарубежных стран и, конечно, встреча с генеральным секретарем ООН и председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН".

Как отметила Захарова, российский министр планирует встретиться с коллегами из многих зарубежных стран, включая Великобританию, Сирию, Францию, Египет, Кубу. "Запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с коллегами из Египта, Сирии, Словакии, Польши, Франции, - продолжила она. - Запланирована встреча с министром иностранных дел Британии, Кубы. Это буквально несколько встреч, которые сейчас подтверждены или прорабатываются, их будет намного больше".

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и продлится до 27 сентября. Как ожидается, выступление Лаврова состоится 25 сентября. Среди других участников президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Всего свыше 70 мировых лидеров. Неделя высокого уровня проходит в гибридном формате из-за пандемии: некоторые страны представят видеозаписи выступлений. В штаб-квартире ООН продолжают действовать санитарные ограничения на количество людей в делегации, доступ к залу Генассамблеи для СМИ закрыт.