Эксперт: успех "Единой России" на думских выборах связан с поддержкой президента РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Успех "Единой России" на думских выборах обусловлен в том числе поддержкой президента РФ Владимира Путина, "конструкцией избирательных списков" партии и успешной мобилизацией базового электората. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин в ходе круглого стола "Единый день голосования - 2021: итоги и тенденции" во вторник.

"Какие причины лежат в основе этого успеха? Во-первых, поддержка президента и его высокая вовлеченность в работу партии в ходе этой [избирательной] кампании. Это работа и над народной программой, это работа над конструкцией избирательных списков, участие в работе съезда", - считает он.

Костин заявил, что другим фактором успеха стала "конструкция избирательных списков", которые предложила "Единая Россия". "Здесь и первая пятерка [общефедерального списка партии], в которую вошли политики-тяжеловесы, популярные министры, люди, которые пользуются доверием большого количества граждан. <…> Отдельно я бы еще отметил региональные группы, которые возглавляли, как правило, губернаторы, которые недавно избирались, у которых достаточно высокий актуальный рейтинг поддержки жителей субъектов", - отметил он.

По словам эксперта, единороссам удалось провести эффективную и масштабную кампанию по мобилизации базового электората, что стало третьей причиной победы на думских выборах. В этой связи Костин отметил избирательную стратегию "Единой России", когда "в условиях волатильности рейтингов, в условиях отрицательной динамики социального самочувствия, партия приняла решение не бороться за ситуативный электорат, а сконцентрироваться на создании условий для привлечения сторонников".

Еще одной причиной успеха "Единой России", по мнению Костина, стало формирование предвыборной народной программы партии на основе поступающих предложений граждан. "Все это вместе позволило консолидировать базовый электорат", - заключил он.

О выборах

В общефедеральную часть списка единороссов на выборы депутатов Госдумы вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов партия "Единая Россия" набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают в 198 одномандатных округах. Таким образом, в сумме "Единая Россия" получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в девяти округах, на третьем месте находятся кандидаты "Справедливой России - За правду", лидирующие в восьми округах. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".