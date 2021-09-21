Захарова: на выборах в Госдуму на участках за рубежом проголосовали более 192 тыс. человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 192 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму на всех заявленных ранее зарубежных участках. Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выборы прошли на всех ранее заявленных участках, их было 348. Явка составила 192 194 человек. Для сравнения в 2016 году - 205,2 тыс. человек, президентские выборы 2018 года - 474,4 тыс. человек. Я бы хотела обратить внимание на важное отличие: речь идет о ситуации проведения волеизъявления граждан в условиях пандемии. В каждой стране существуют свои ограничения, но, несмотря на это, наши загранучреждения справились с задачей", - сказала она.

Захарова отметила, что угроз безопасности на зарубежных участках не было. "В ряде стране - речь идет о Нидерландах, США, в частности о генконсульстве в Хьюстоне, - имели место демонстрации, пикеты сторонников так называемой несистемной оппозиции, которые не повлияли на функционирование зарубежных участков. Про ситуацию на Украине я не говорю, это уже хроника. В целом все прошло штатно. Крупных провокационных действий зафиксировано не было. Каких-либо угроз безопасности для загранучреждений также не было", - отметила она.

Американским интернет-платформам, которые откровенно вмешивались в процесс выборов в Госдуму, не удалось дискредитировать избирательную систему России.

"Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком России - половина их этих атак зафиксирована с территории США, - а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки и проведение выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся", - сказала она.

Комментируя утверждения американских властей о том, что выборы в Госдуму были непрозрачными, Захарова подчеркнула, что США поспешили присоединиться к русофобскому хору из Европарламента.

"Вашингтон уже по традиции, допуская антироссийские заявления, абсолютно не утруждает себя приведением хоть какой-то конкретной фактуры в подкрепление своих фантазий, - указала дипломат. - Нужно зафиксировать, что они не признают не только объективность итогов состоявшихся выборов, но и в принципе отечественную избирательную систему как таковую. При этом практически одновременно декларируют заинтересованность в конструктивном диалоге с нашей страной".

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.