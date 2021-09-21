Пензенский облизбирком утвердил итоги выборов губернатора

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пензенской области утвердила результаты голосования на выборах главы региона, на которых победил Олег Мельниченко, набравший 72,38%. Соответствующее решение принято во вторник на заседании облизбиркома.

"Признать досрочные выборы губернатора Пензенской области состоявшимися, их результаты - действительными. Признать избранным губернатором Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича, за которого проголосовали 428 868 избирателей, что составляет 72,38% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - сказал зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

Председатель избирательной комиссии Александр Синюков вручил Мельниченко удостоверение губернатора.

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ, замглавы Пензы Олег Шаляпин (12,35%), третье - предприниматель Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,69%. Четвертое место у представителя ЛДПР, депутата регионального заксобрания Александра Васильева (5,67%), пятый результат - у депутата гордумы Пензы, представителя Партии пенсионеров Петра Чугая (2,30%).

В Пензенской области в период проведения выборов работали 1 067 участковых избирательных комиссий, 33 территориальных избирательных комиссии. По данным на 1 июля 2021 года, число избирателей в регионе составляет 1 млн 41 тыс. человек. Явка на губернаторских выборах составила около 57%.

Мельниченко указом президента РФ Владимира Путина 26 марта был назначен врио главы Пензенской области. С 2017 года он являлся сенатором от региона.