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Единый день голосования

"Единая Россия" набрала почти 50% голосов на выборах в Госдуму в Нижегородской области

На втором месте КПРФ с 19,21% голосов избирателей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала на выборах депутатов Госдумы в Нижегородской области 49,95% голосов избирателей, сообщила журналистам во вторник глава комиссии Маргарита Красилевская по итогам обработки 100% протоколов.

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На втором месте КПРФ с 19,21% голосов избирателей, на третьем месте "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (8,55%), на четвертом ЛДПР (7,14%) -, на пятом - "Новые люди" (5,18%). Итоговая явка по региону составила 48,48%.

В пяти одномандатных округах победили единороссы - Анатолий Лесун, Евгений Лебедев, Наталья Назарова, Вадим Булавинов и Артем Кавинов. "Эти депутаты и будут представлять Нижегородскую область в Государственной Думе", - сказала Красилевская.

Глава комиссии добавила, что на горячую линию избиркома поступило 16 обращений, из которых повлиявших на ход голосования нет. "Очень спокойно прошла избирательная кампания, отлично отработала система видеонаблюдения", - резюмировала Красилевская.

В 2016 году явка на выборах в Госдуму в области составила 44,35%. "Единая Россия" тогда набрала 58,15% голосов избирателей, КПРФ - 12,85%, ЛДПР - 12,34%, "Справедливая Россия" - 5,12%. По пяти одномандатным округам победили кандидаты от "Единой России".

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Единый день голосованияНижегородская область
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