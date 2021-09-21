Климов считает, что все разговоры о якобы нелегитимности выборов являются необоснованными

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Разговоры о якобы нелегитимности прошедших в России выборах в Госдуму не имеют под собой реальных оснований, а зарубежная кампания по дискредитации российских выборов благодаря своевременно проведенной работе "фактически сошла на нет". Об этом заявил во вторник глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

"Парламентские выборы прошли спокойно, прозрачно и в соответствии с российскими законами. У нас нет сомнений в их результатах, а все разговоры о якобы нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации не имеют под собой каких-либо реальных оснований", - сказал он на заседании комиссии.

Климов отметил, что после удаления компаниями Goggle и Apple приложения "Навальный" сенаторы оценили "их желание уважать законодательство РФ и законные требования российских властей как шаг в правильном направлении". "К слову сказать, примеру заокеанских цифровых гигантов последовал еще целый ряд структур и отдельных лиц, причем не только в виртуальной сфере. В итоге задуманная за рубежом дорогостоящая кампания по дискредитации российских выборов к 19 сентября фактически сошла на нет", - отметил он.

Климов подчеркнул, что этому в первую очередь способствовала политическая зрелость российского народа. "Заморские деструктивные планы были сорваны во многом благодаря своевременно принятым мерам, в том числе законодательного характера, а также профессиональным, решительным и законным действиям органов российской власти", - считает парламентарий.

Глава временной комиссии СФ напомнил об основных направлениях внешнего вмешательства в период избирательной кампании, среди которых попытки зарубежного давления на российские власти в период регистрации кандидатов в депутаты Госдумы и срыва международного наблюдения за выборами со стороны иностранных структур; распространение ложной либо односторонней информации о ходе кампании зарубежными политиками, иностранными и прозападными СМИ, социальными сетями и международными организациями, включая Европейский парламент; массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования.

Также Климов напомнил о проведении кибератак на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК РФ и ведении агитации из-за рубежа в дни голосования. "Под каждым из этих видов десятки, сотни, а порой даже многие тысячи конкретных доказательств противоправной деятельности, зафиксированных в том числе и нашей мониторинговой группой", - сказал он. Глава комиссии добавил, что "окончательные итоги событий, связанных с нападками из-за рубежа на российский электоральный суверенитет", будут более подробно рассмотрены в ежегодном докладе комиссии, который предполагается подготовить к концу ноября.