Путин назвал Лужкова человеком слова и отметил, что не сомневался в его качествах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не жалел о своей поддержке Юрия Лужкова на посту мэра Москвы и не сомневался в его личных и деловых качествах.

Глава государства поделился воспоминаниями о Лужкове в интервью для фильма про бывшего столичного мэра. Картина вышла в эфире телеканала "Россия-1" во вторник. Путин рассказал, что после выборов 2000 года, когда он был избран главой государства, Лужков позвонил и сказал, что мэру столицы будет очень трудно работать без доверия президента.

"А я ему ответил, чтобы он не беспокоился на этот счет. Я не сомневаюсь в его личных и деловых качествах. И вы знаете, я ни разу не пожалел о том, что поддержал Юрия Михайловича, он был человеком слова", - поделился Путин.

21 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения Лужкова. Он родился в 1936 году в Москве. Занимал должность мэра столицы с июня 1992 года. В 1999 году Лужков входил в блок "Отечество - вся Россия", конкурировавший на тот момент с проправительственным блоком "Единство". Лужков занимал должность мэра столицы до 2010 года, был отрешен от должности на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым. Лужков умер 10 декабря 2019 года.