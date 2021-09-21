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Путин назвал Лужкова человеком слова и отметил, что не сомневался в его качествах

Глава государства поделился воспоминаниями в интервью для фильма про бывшего столичного мэра

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не жалел о своей поддержке Юрия Лужкова на посту мэра Москвы и не сомневался в его личных и деловых качествах.

Глава государства поделился воспоминаниями о Лужкове в интервью для фильма про бывшего столичного мэра. Картина вышла в эфире телеканала "Россия-1" во вторник. Путин рассказал, что после выборов 2000 года, когда он был избран главой государства, Лужков позвонил и сказал, что мэру столицы будет очень трудно работать без доверия президента.

"А я ему ответил, чтобы он не беспокоился на этот счет. Я не сомневаюсь в его личных и деловых качествах. И вы знаете, я ни разу не пожалел о том, что поддержал Юрия Михайловича, он был человеком слова", - поделился Путин.

21 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения Лужкова. Он родился в 1936 году в Москве. Занимал должность мэра столицы с июня 1992 года. В 1999 году Лужков входил в блок "Отечество - вся Россия", конкурировавший на тот момент с проправительственным блоком "Единство". Лужков занимал должность мэра столицы до 2010 года, был отрешен от должности на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым. Лужков умер 10 декабря 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛужков, Юрий Михайлович
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