ЦИК Мордовии утвердил итоги выборов главы региона

ТАСС, 21 сентября. Центральная избирательная комиссия Мордовии утвердила результаты голосования на выборах главы республики, на которых победил врио главы региона Артем Здунов, набравший 78,16% голосов. Соответствующее решение принято во вторник на заседании ЦИК Мордовии.

"ЦИК Республики Мордовия постановляет признать досрочные выборы главы республики Мордовия 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными. Признать избранным на должность главы Республики Мордовия Здунова Артема Алексеевича, получившего 298 571 голос избирателей, что составляет 78,26%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выдать Здунову Артему Алексеевичу удостоверение установленного образца", - сказала секретарь ЦИК республики Светлана Федонина.

Всего в голосовании приняли участие боле 382 тыс. избирателей.

Ранее в ЦИК сообщили, что по итогам обработки 100% протоколов кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин набрал 11,48% голосов, Евгений Тюрин от ЛДПР - 6,21%, Александр Лемкин от Партии пенсионеров - 2,64%.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана, до назначения с 2014 года занимал пост министра экономики Татарстана. Он является выпускником первого потока так называемой школы губернаторов - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года.