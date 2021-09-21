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Генассамблея ООН
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Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на полях ГА ООН не запланирована

Выступление главы МИД РФ состоится 25 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Генассамблеи ООН не планируется. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Нет, такая встреча на запланирована", - сказала она.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и продлится до 27 сентября. Как ожидается, выступление Лаврова состоится 25 сентября. Как сообщила Захарова, на полях сессии глава МИД РФ проведет около 25 встреч с зарубежными коллегами, а также встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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Лавров, Сергей ВикторовичГенассамблея ООНЗахарова, Мария ВладимировнаБлинкен, Энтони
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