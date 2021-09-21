Захарова: ОДКБ и ШОС будут выстраивать линию по Афганистану с учетом политики талибов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будут выстраивать свою линию по Афганистану в зависимости от выполнения талибами (запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан") взятых на себя обязательств. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дальнейшая совместная линия [стран ОДКБ и ШОС] зависит от того, в какой мере талибы будут готовы на деле выполнять ранее взятые на себя обязательства в отношении последующего обустройства этой страны", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что государства - члены ОДКБ и ШОС едины во мнении, что США и их союзники по НАТО должны нести всю полноту ответственности за постконфликтное социально-экономическое восстановление Афганистана в качестве первого шага в управлении гуманитарной ситуацией. "Что касается ШОС, то государства-члены настроены более активно задействовать контактную группу ШОС - Афганистан, а также использовать наработанный опыт взаимодействия с этой страной как с государством-наблюдателем при организации", - добавила дипломат.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".