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В Кремле подтвердили подготовку визита Эрдогана в Россию

Встреча двух глав государств запланирована на 29 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию готовится, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее во вторник в канцелярии турецкого президента заявили, что визит Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ожидается 29 сентября. Планируется, что он отправится в Сочи.

"Визит готовится", - сказал Песков в ответ на вопрос, намерен ли российский лидер Владимир Путин провести с турецким коллегой очную встречу во время его визита в РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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