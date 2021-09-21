В Кремле подтвердили подготовку визита Эрдогана в Россию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию готовится, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее во вторник в канцелярии турецкого президента заявили, что визит Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ожидается 29 сентября. Планируется, что он отправится в Сочи.

"Визит готовится", - сказал Песков в ответ на вопрос, намерен ли российский лидер Владимир Путин провести с турецким коллегой очную встречу во время его визита в РФ.