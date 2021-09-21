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Захарова: Лавров 2 октября посетит Ассамблею Совета по внешней и оборонной политике

В рамках ассамблеи запланирована сессия вопросов и ответов, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 октября примет участие в работе Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"2 октября по установившейся традиции министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в работе ежегодной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике", - сообщила она.

"Министр поделится с членами совета своими мыслями о текущем этапе мирового развития, внешнеполитических задачах, стоящих перед нашей страной и путях их решения", - добавила Захарова.

Кроме того, в рамках ассамблеи запланирована сессия вопросов и ответов. Такой формат, по словам Захаровой, позволяет дипведомству получать обратную связь и конструктивную критику.

"Мы действительно высоко ценим сложившийся уровень и качество диалога с отечественным экспертным сообществом. Придаем большое значение его вовлечению во внешнеполитические процессы", - резюмировала дипломат.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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