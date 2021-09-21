Захарова: Германия проигнорировала призывы России не делить блокадников по национальности

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Германии проигнорировали призыв российской стороны действовать справедливо и не делить участников блокады по национальности при выплате гуманитарной компенсации. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Невозможно отделять одну национальность от другой, когда мы говорим о таких событиях <...> Мы на протяжении последних лет призывали германских партнеров, которые осуществили гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий <...> К сожалению, нам последовательно отвечали отказом", - сказала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что в РФ неоднократно призывали Берлин в знак признания своей ответственности "найти решение на основе принципов не дискриминации, а справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками".

"Мы оставляем эту безнравственную позицию на совести тех, кто принимал такие решения", - подчеркнула Захарова.

Ранее Берлин ответил Варшаве отказом на призыв выплатить репарации за преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия "осознает свою историческую ответственность", но юридических оснований для новых компенсационных выплат не видит.