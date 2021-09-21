Единороссы займут в свердловском Заксобрании по итогам выборов 33 места из пятидесяти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" займет 33 из 50-и мест в Законодательном собрании Свердловской области по итогам прошедших выборов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"Единая Россия" получит по спискам 10 мандатов в Законодательном собрании: три мандата на общеобластную тройку и семь среди территориальных групп с наибольшим процентом поддержки партии. Также представители партии победили в 23 из 25 одномандатных округов", - сказали в пресс-службе.

В прошлом созыве партия заняла 24 места по одномандатным округам и 12 по списку.

"Единая Россия" по итогам прошедших выборов получила 563 346 голосов (35,56%), КПРФ - 364 147 голосов (22,98%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 229 678 голосов (14,5%), у ЛДПР - 148 084 голоса (9,35%), у партии "Новые люди" - 145 650 голосов (9,19%).