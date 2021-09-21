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Захарова подтвердила, что Кабулов принял участие во встрече с руководством "Талибана"

В МИД РФ пообещали позднее дать подробное сообщение по итогам этих контактов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на ряду с коллегами из КНР и Пакистана принял участие во встрече в Кабуле с назначенным радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) главой временного правительства Афганистана муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом. Это подтвердила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается встречи в Кабуле, то в ней принимает участие спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, - сказал она. - Мы дадим более подробное сообщение по итогам этих контактов, оно будет опубликовано в том числе на сайте Министерства иностранных дел РФ".

Ранее во вторник представитель "Талибана" Ахмадулла Муттаки сообщил на своей странице в Twitter, что Мохаммад Хасан Ахунд проводит в Кабуле, в бывшем президентском дворце Арг, встречу с представителями России, Китая и Пакистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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