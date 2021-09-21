В посольстве РФ считают, что новая информация о подозреваемом в деле Скрипалей смехотворна

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Российские власти открыты для сотрудничества с профильными ведомствами Великобритании в расследовании инцидента в Солсбери, однако выдача россиян другим государствам противоречит Основному закону РФ. Об этом говорится в комментарии, распространенном во вторник посольством России в Соединенном Королевстве.

"Как справедливо отмечает руководство полиции Лондона, выдача россиян другим государствам невозможна хотя бы в соответствии с конституцией нашей страны, и этот принцип будет соблюдаться и далее, - сказано в документе. - Но это не повод для перехода к "мегафонному правосудию". Российская сторона по-прежнему открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически мотивированного "назначения" виновных".

Ранее во вторник в интервью телеканалу Sky News премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон хочет, чтобы ему были выданы подозреваемые в предполагаемом отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, произошедшем, по версии Лондона, в марте 2018 года. Он также напомнил об "уже заплаченной" Москвой "высокой цене" за инцидент, который привел к скоординированной высылке полутора сотен российских дипломатов из 28 стран. При этом, как признал представитель Королевской прокурорской службы Великобритании Ник Прайс, британские власти не направляли властям РФ запросов об экстрадиции подозреваемых, так как знают, что выдачу российских граждан запрещает Конституция РФ.

Эти заявления были сделаны на фоне того, что во вторник Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли и совершении ряда других преступлений предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергей Федотов и якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.

Посольство о смехотворности заявлений

Посольство России при этом назвало смехотворными заявления Лондона о том, что в деле с предполагаемым отравлением Скрипалей был якобы задействован еще один человек.

"Несмотря на то что российская сторона изначально предлагала полное и открытое взаимодействие по линии правоохранительных органов для установления фактов произошедшего в Солсбери, британцы предпочли вести расследование совершенно келейно, в закрытом режиме. В итоге мы в очередной раз слышим, что еще один наш гражданин якобы имел отношение к "покушению", да еще и является сотрудником ГРУ. Подобно прошлым обвинениям, сделанным в ходе данного "расследования", конкретных фактов, которые свидетельствовали бы о причастности этого человека к событиям 2018 года, не предъявлено ни общественности, ни тем более российской стороне. Попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве "вновь открывшегося обстоятельства" выглядит и вовсе смехотворно", - сообщили в посольстве РФ.

"Сегодня в ходе встречи в МИД Великобритании выразили категорическое неприятие Россией продемонстрированного Скотленд-Ярдом подхода к установлению истины, в очередной раз призвали британскую сторону предоставить официальные материалы расследования, а также подчеркнули, что мы продолжаем настаивать на получении информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей", - отметили в диппредставительстве.

Во вторник советник-посланник посольства России в Великобритании Иван Володин был вызван в МИД Соединенного Королевства.

Инцидент в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.