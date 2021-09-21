В СФ заявили, что более 300 кибератак было зафиксировано к полудню первого дня выборов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 300 атак на избирательную систему РФ было зафиксировано утром в первый день голосования, целью которых было затруднить и дискредитировать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом заявил во вторник член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Владимир Джабаров.

"Только в течение утренних часов первого дня голосования 17 сентября до 12:00 по московскому времени были зафиксированы 329 компьютерных атак. Большая часть имела целью затруднить доступ пользователей к сервисам дистанционного электронного голосования. Более половины всех атак шло с территории США, а также с территории ряда других иностранных государств. Среди них особо отличились Дания, Южная Корея, Канада, ФРГ, Нидерланды и, к сожалению, Объединенные Арабские Эмираты", - сказал сенатор.

Он отметил, что расширение использования информационных технологий, включая ДЭГ, стало одной из особенностей прошедшей избирательной кампании, чем и попытались воспользоваться оппоненты России.

По словам Джабарова, мониторинг СМИ-иноагентов и западных медиаресурсов "вывил явно однобокий, тенденциозный подход к распространению информации о российских выборах". "Лишь менее 10% публикаций можно было отнести к категории нейтральных, остальные 90% носили очевидно негативный характер и во многом базировались на грубой дезинформации, попросту говоря, на фейках", - сказал он.