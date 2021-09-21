Более 2,5 млн жителей Дальнего Востока приняли участие в выборах в Госдуму

ТАСС, 21 сентября. Более 2,5 млн избирателей на Дальнем Востоке приняли участие в выборах восьмого созыва Госдумы, которые прошли с 17 по 19 сентября, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Завершились выборы в Государственную думу. Более 2,5 млн дальневосточников приняли участие в выборах. Избранные вами депутаты начнут совместную работу по обсуждению и принятию важнейших законов. Они будут создавать условия для развития отдельных территорий и всей нашей огромной страны", - приводит пресс-служба полпредства слова Трутнева.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили 17, 18 и 19 сентября. На Дальнем Востоке "Единая Россия" заняла первое место по партийным спискам, набрав в среднем около 40% голосов и примерно на 15% опередив КПРФ. "Единая Россия" получила большинство голосов в 9 из 11 регионов ДФО, лишь в Якутии и Хабаровском крае она уступила первенство КПРФ. При этом в двух регионах, в Магаданской и Еврейской автономной областях, результат оказался лучше, чем на выборах в Госдуму 2016 года.

Позиции "Единой России"

Результаты прошедших выборов свидетельствуют о том, что "Единой России" удалось сохранить высокий уровень поддержки среди жителей Дальнего Востока, несмотря на пандемию и экономические трудности, считают опрошенные ТАСС эксперты. Так, жители Забайкалья, где единороссы сохранили лидерство и по сравнению с 2016 годом потеряли лишь 2% голосов, с начала 2021-го пережили три волны паводков, что не могло не отразиться на результатах партии власти, сказал политический обозреватель, журналист Александр Тарасов.

"На период голосования пришлись форс-мажоры - мы находимся в состоянии пандемии, переживаем наводнения, люди теряют имущество и получают выплаты, которые не решают проблем. И, соответственно, жители все свои проблемы связывают с властью. Они могут быть правы, могут быть не правы, но люди так устроены, что утрату имущества и разрушение дорог связывают именно с властью. Но тем не менее я считаю, что результаты скорее показывают стабилизацию позиций "Единой России", - подчеркнул он.

В Якутии, где "Единую Россию" ненамного обогнала КПРФ (33,22 и 35,15% соответственно), на результаты голосования повлияла в том числе аномальная засуха и сопровождающие ее возгорания в лесах, заявила заведующая кафедрой истории, обществознания и политологии Исторического факультета Северо-Восточного федерального университета, кандидат исторических наук Ольга Парфенова.

"КПРФ из выборов в выборы и на региональном уровне, и на федеральном всегда занимала второе или третье место и пользовалась определенной популярностью у населения. На [состоявшихся] выборах сыграли в первую очередь объективные обстоятельства: в этом году была очень сложная экологическая обстановка - в Якутии были пожары, вызванные серьезными природными катаклизмами, длительная засуха, сухие грозы", - сказала Парфенова.

По оценке экспертов, снижение поддержки "Единой России" на Дальнем Востоке произошло во многом за счет четырех регионов. Помимо упомянутой Якутии, это Хабаровский край, где в прошлом году проходили массовые протесты, а также отдаленные Камчатка и Чукотка.

Наиболее серьезным достижением "Единой России", как отмечают в руководстве регионов Дальнего Востока, можно считать улучшение результата в одномандатных округах: если в 2016 году единороссы одержали победу в девяти из 12 округов в ДФО (75%), то теперь - в 13 из 15 округов (86%). Причем в двух оставшихся округах партия в порядке обновления состава выставила молодых кандидатов - победителей конкурса "ПолитСтартап".

Конкуренция

На положительные результаты "Единой России" в Дальневосточном федеральном округе также могла повлиять работа глав регионов, которые ассоциируются с партией, считает политолог из Бурятии Алексей Михалев. При этом он отметил, что в регионе у "Единой России" "есть сильные конкуренты - коммунисты".

На здоровую и честную конкуренцию также обратила внимание кандидат исторических наук Ольга Парфенова, заявив, что в Якутии голосование прошло без нарушений.

"В большей степени, мне кажется, [на выборы] вышел электорат старшего возраста. Эти люди и были всегда стабильным электоратом КПРФ. <…> На самом деле те четыре партии, которые обычно всегда входят в Государственную думу, - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР - получили свои проценты по республике. Этот расклад, конечно, может меняться. Все прошло в рамках легитимности и правового поля, у нас многопартийность. Это честные выборы", - заключила Парфенова.

В целом экспертное сообщество оценило прошедшее на Дальнем Востоке голосование как чистое и спокойное. На это, в частности, обратил внимание председатель Общественной палаты Амурской области, политик Виктор Марценко.

"Выборы прошли в достаточно спокойной обстановке, с учетом того, что у жителей Амурской области были три дня, и они могли спланировать и выбрать [удобное для себя] время для голосования. Впервые в области на базе Общественной палаты был открыт общественный центр наблюдения за выборами, где мы имели возможность в любой час поминутно рассмотреть, что происходит на каждом избирательном участке, и наличие такого видеонаблюдения остужает некие горячие головы, которые склонны пойти на нарушение действующего законодательства", - сказал Марценко.