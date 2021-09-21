В ЦИК заявили, что выборы в Думу на участках за рубежом прошли успешно

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов Госдумы на зарубежных участках прошли успешно, количество нарушений было минимальным и не повлияло на результат голосования. Об этом на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщил член Центризбиркома России Павел Андреев.

"Выборы на наших зарубежных участках состоялись в соответствии с законом. Об этом заявляет и МИД тоже. Все прошло благополучно, результаты сейчас подводятся и будут на заседании ЦИК оглашены", - сказал Андреев во вторник.

Он напомнил, что за рубежом голосование проходило на 348 участках в 144 странах, в нем приняли участие почти 200 тыс. человек. "Количество нарушений, фактов самих нарушений настолько минимально, они настолько незначительные, что на общий результат повлиять это не могло. Вместе с тем необходимо отметить, что весь этот позитив происходил на фоне того, что в ряде стран возле участков и посольств проходили пикеты и небольшие митинги, но они создавали белый шум, на который граждане особо не отреагировали", - отметил член ЦИК.

По его словам, в Россию на выборы приехали 245 иностранных наблюдателей из 59 стран, представляющих 10 международных организаций. "Никакого бойкота со стороны стран и организаций, помимо ОБСЕ, мы не видели. Мы знаем, что были большие дискуссии в рамках Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, но тем не менее их разум все-таки превалировал, они прислали делегацию в ограниченном составе - пять человек", - сказал Андреев, добавив, что иностранные наблюдатели представляли очень широкую географию, а сами итоги международного наблюдения были абсолютно позитивными.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%.

Кроме того, единороссы побеждают в 198 одномандатных округах, представители КПРФ - в девяти, кандидаты от "Справедливой России - За правду" - в восьми. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".