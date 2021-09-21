Слуцкий считает новые действия Лондона по делу Скрипалей неоригинальной провокацией

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Великобритания решила вновь растиражировать миф об "отравлении" Скрипалей для совершения антироссийской провокации, причем это совпало с завершением выборов в Госдуму. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Лондон решил снова выступить в авангарде антироссийской колонны и вновь освежить свои highly likely методы. После вчерашних сказок о якобы многочисленных и серьезных нарушениях на выборах в Госдуму в Великобритании решили освежить миф об "отравлении" Скрипалей", - написал депутат, отметив, что Скотленд-Ярд выступил со своими утверждениями спустя более чем три года после первых обвинений в адрес российских граждан.

Слуцкий назвал это "грубейшей провокацией, не отличающейся оригинальностью". "Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения уже ставшими шаблонными методами", - констатировал глава комитета. Он напомнил, что ранее Россия выражала готовность к сотрудничеству для проведения объективного расследования, однако такое предложение было проигнорировано.

Депутат напомнил, что Россия не выдает своих граждан. "Тем более, если сшитое белыми нитками уголовное дело больше похоже на русофобскую расправу", - добавил он.

"Совпадение подобных заявлений с завершением думских выборов в России, легитимность и соответствие демократическим стандартам которых подтвердили сотни международных наблюдателей, представляется очень странным", - заключил Слуцкий.

Во вторник Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергея Федотова, он якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.