Володин распорядился создать рабочую группу по подготовке первого заседания новой Думы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин во вторник подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва. Об этом сообщается на думском сайте.

"От партии "Единая Россия" в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; от КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий; от партии "Справедливая Россия - За правду" - Валерий Гартунг; от ЛДПР - Василий Власов; от партии "Новые люди" - Владислав Даванков", - говорится в сообщении.

"Временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва", - сказано на сайте. В частности, в соответствии с думским регламентом "группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата Государственной думы".

Рабочая группа формируется из числа избранных на новый срок депутатов пропорционально количеству депутатов, выдвигавшихся в качестве кандидатов каждой политической партией, федеральный список которой был допущен к распределению депутатских мандатов в Госдуме. Группа должна будет избрать своего руководителя и заместителя, она прекратит свои полномочия после избрания на заседании Госдумы счетной комиссии и временной комиссии по регламенту.