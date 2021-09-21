Захарова заявила, что обвинение РФ в протестах в Черногории нацелены на раскол общества

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Внутриполитическая борьба в Черногории стала причиной протестов, которые прошли в Цетине против интронизации митрополита Сербской православной церкви, а не якобы имевшее место вмешательство России во внутренние дела страны. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что за попытками срыва интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетине 5 сентября стояла бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории, возглавляемая президентом Черногории Мило Джукановичем. Позднее зачинщики беспорядков были арестованы, включая Веселина Вельовича - советника Джукановича. По словам Захаровой, партия президента Черногории, "продолжает с упорством, достойным лучшего применения, разыгрывать церковную карту". "Задача, как мы понимаем, посеять смуту, разделить черногорцев на своих и чужих, конечно, поднять градус напряженности в обществе ради конечной цели - реставрации власти под эгидой Джукановича", - заявила она.

"Лучше, чем фраза "с больной головы на здоровую", здесь мало что подходит <…> Именно при прежнем правительстве, которое было зациклено на так называемом евроатлантическом выборе, игнорировалось мнение значительной доли черногорского населения. Именно такое пренебрежительное отношение к собственному народу стало источником проблем, а не какое-то мифическое вмешательство извне. Русских хакеров там еще не находили?", - добавила Захарова.

Она напомнила, что администрация Джукановича распространила 19 сентября заявление, в котором "делается попытка возложить в том числе на Россию ответственность за беспорядки в Цетине 5 сентября". Кроме того, "делается вывод, что происки официальной Москвы, как и Русской православной церкви, являются чуть ли не первопричиной раскола в черногорском обществе". Также, сказала Захарова, Россию обвиняют в попытках дирижировать церковными внутриполитическими процессами в Черногории. "Персональные выпады, мягко говоря, достойны сожаления, а на самом деле говорят об уровне тех, кто делает подобные заявления", - отметила она.