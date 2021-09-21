"Единая Россия" получает 31 из 45 мандатов в Курской областной думе

КУРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Представители регионального отделения партии "Единая Россия", набравшей 42,97% голосов по результатам выборов депутатов Курской областной думы, получают 31 из 45 мандатов в региональном парламенте, сообщила избирательная комиссия региона.

"Всего из 45 мандатов депутатов в Курской областной думе седьмого созыва: "Единая Россия" - 31 мандат, КПРФ - семь мандатов, ЛДПР - два мандата, "Справедливая Россия - За правду" - два мандата, "Новые люди" - один мандат, Партия пенсионеров - один мандат, самовыдвижение - один мандат", - говорится в сообщении. Таким образом, депутатами регионального парламента станут представители всех партий, принявших участие в выборах.

С 17 по 19 сентября в Курской области проходили выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, возможностью проголосовать в дистанционном электронном формате воспользовались около 47 тыс. человек (почти 93% от внесенных в список). Как отметили в избиркоме, нарушений в ходе прошедших выборов не установлено, явка избирателей осталась без изменений в сравнении с выборами в Курскую областную думу в 2016 году и составила 47%.