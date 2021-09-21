Почти 1,4 тыс. видеонаблюдателей посменно и круглосуточно работали на выборах в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. видеонаблюдателей, в том числе от Общественной палаты, кандидатов в депутаты и жители столицы, сделали за выборами в Москве 17-19 сентября. Об этом сообщил во вторник ТАСС замруководителя штаба, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

"В видеоцентре штаба в круглосуточном режиме, но в две смены работали 169 видеонаблюдателей от Общественной палаты Москвы. Кроме того, в общегородском центре видеонаблюдения возможностью наблюдать за ходом голосования в штабе воспользовались 216 горожан. Еще 969 видеонаблюдателей были направлены в штаб от кандидатов", - сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что в штабе, откуда велось видеонаблюдение, могли находиться только граждане с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса, перенесенный вирус или отрицательный ПЦР-тест. "За три дня наблюдатели и гости иностранные гости штаба на месте сдали более 1,5 тыс. ПЦР-тестов", - заключил Ковалев.

Ранее он сообщал ТАСС, что видеонаблюдатели за ходом голосования в столице менялись местами в Общественном штабе по наблюдению за выборами каждые три часа. В их обязанностях значились постоянное отслеживание ситуации на участках, выявление возможных нарушений и проблемных ситуаций по трансляциям с камер и заполнение контрольных отчетных форм. На мониторах каждого наблюдателя была выведена трансляция с нескольких участков, видео передавалось с двух камер и разных ракурсов.

Общественный штаб по наблюдению за выборами, включающий более 300 мест для видеоконтроля за ходом голосования на 3,6 тыс. избирательных участков, разместили в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной. Для видеонаблюдателей от Общественного штаба предусмотрено 50 рабочих мест с компьютерами, на которые выведена видеотрансляция, для видеонаблюдателей от кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы и муниципальные депутаты по одномандатным округам - 215. Кроме того, в центр видеонаблюдения будет обеспечен свободный доступ граждан: для москвичей приготовлено 50 мест.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что всего в корпус наблюдателей за ходом голосования в столице вошли 16 тыс. человек. Более 40% из них работали на выборах ранее.

О выборах

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Также участки были открыты в местах временного пребывания избирателей, они располагались в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.