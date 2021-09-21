ЦИК заявил, что "Единая Россия" может получить 324 мандата по итогам выборов в Госдуму

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" может получить 324 депутатских мандата в нижней палате парламента по итогам выборов в Госдуму. Об этом говорится в предварительных сведениях, размещенных на сайте Центризбиркома России во вторник.

Согласно данным ЦИК, единороссы после обработки 100% итоговых протоколов набрали по партийному списку 49,82% голосов, что дает им право на 126 мандатов. Кроме того, представители "Единой России" победили в 198 одномандатных округах. В сумме партия может претендовать на 324 мандата в новом составе Думы.

Представители КПРФ получили 18,93% голосов избирателей (могут получить 48 мандатов). Также коммунисты выиграли выборы по девяти одномандатным округам, в сумме они могут рассчитывать на 57 мандатов в нижней палате. "Справедливая Россия - За правду" по партийному списку набрала 7,46% голосов избирателей (19 мандатов), по одномандатным округам - восемь мандатов. В сумме справороссы могут получить в новой Думе 27 мест.

ЛДПР на выборах по списку получила 7,55% голосов (19 мандатов), а по округам - еще два мандата, что в сумме дает 21 мандат в новом составе Думы. "Новые люди" получили 5,32% голосов по федеральному округу (13 мандатов), при этом их одномандатники не победили ни в одном округе.

Кроме того, по одному депутатскому мандату получили представители "Гражданской платформы", "Родины" и Партии роста. Также мандаты в новом составе Думы получат пять самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.