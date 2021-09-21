"Единая Россия" набрала более 60% голосов на выборах в Думу Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 60,34% голосов избирателей на выборах депутатов Думы Ставрополья, сообщили итоговые данные журналистам во вторник в краевой избирательной комиссии. На аналогичных выборах в 2016 году результат партии составлял 54,77%.

"Выборы депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по краевому избирательному округу и по 25 одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и результаты выборов - действительными <…> Результаты по единому краевому округу: всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 60,34%", - говорится в сообщении краевого избиркома.

КПРФ на выборах в Думу Ставрополья набрала 15,71% голосов избирателей, "Справедливая Россия - За правду" - 9,46%, ЛДПР - 4,94%, "Новые люди" - 3,2%, "Партия пенсионеров" - 2,45%, "Коммунисты России" - 1,76% голосов избирателей.

Половина депутатского корпуса избиралась по 25 одномандатным округам. В результате с показателем от 29,91% голосов до 68,38% голосов представители "Единой России" победили в 24 одномандатных округах, пятью годами ранее представители партии победили в 23 округа. В одном из округов в 2021 году на Ставрополье выиграл кандидат-самовыдвиженец.

Явка на выборах депутатов краевой думы в 2021 году составила 66,74%, в 2016 году на выборах регионального парламента явка избирателей составила 42,67%.