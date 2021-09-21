"Единая Россия" победила на выборах в ГД в Коми с 29,44%, депутат - Михайлов от КПРФ

СЫКТЫВКАР, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Республике Коми с результатом 29,44%, по Сыктывкарскому одномандатному округу №18 в думу избран представитель КПРФ, депутат Госсовета Коми Олег Михайлов с результатом 32,36%. Соответствующие официальные итоги голосования были озвучены на заседании регионального избиркома во вторник, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"По единому избирательному округу победила партия "Единая Россия", получив в свою поддержку 29,44% голосов <…> По Сыктывкарскому одномандатному округу №18 (включает всю территорию Коми) победу одержал Михайлов Олег Алексеевич - 32,36%", - огласил результаты председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

Председатель избиркома вручил Михайлову извещение, что он должен в течение пяти дней подать сведения в избирком об освобождении от обязанностей, которые являются несовместимыми со статусом депутата Госдумы. В данном случае он должен сложить полномочия депутата Госсовета Коми.

В Коми 17-19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, выборы 1 257 депутатов 143 советов городских и сельских поселений, 10 глав сельских поселений в Корткеросском районе, а также довыборы в муниципальные и местные советы. Явка составила 39,47%. На предыдущих выборах в Госдуму итоговая явка составила 40,67%, по единому округу победила "Единая Россия", которую представляла в думе Ольга Савастьянова, по Сыктывкарскому одномандатному округу № 18 был избран единоросс Иван Медведев с результатом 36,91%.