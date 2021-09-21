Депутаты от "Единой России" получили 27 из 42 мест в Закдуме Томской области

ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты от партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября получили 27 из 42 мандатов в Законодательной думе Томской области. КПРФ займет семь кресел, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по три, "Новые люди" - два, сообщил во вторник во время подведения итогов голосования председатель облизбиркома Ростислав Радзивил.

По итогам обработки 100% протоколов УИК, партия "Единая Россия" лидировала с 33,21% голосов. На втором месте КПРФ (24,42%), на третьем - ЛДПР (12,63%). Следом идут партии "Справедливая Россия - За правду" (11%), "Новые люди" (10%). Все эти партии прошли 5-процентный порог для попадания в областную думу ("Новые люди" - в первый раз). Партия роста и "Яблоко" набрали менее 5% голосов. Кроме того, члены партии "Единая Россия", по предварительным данным, побеждают в 19 из 21 одномандатного округа.

Таким образом, депутаты от партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября получили 27 из 42 мандатов. КПРФ займет семь кресел в областной думе, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" - по три, "Новые люди" - два.

В 2016 году в думе Томской области представители "Единой России" получили 31 из 42 мандатов: 10 - по партийным спискам и все 21 - по всем одномандатным округам. ЛДПР получила пять мандатов, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.

17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Государственной думы и 42 депутатов законодательной областной думы (21 - по партийным спискам и 21 - по округам), а также депутатов двух муниципальных дум. В регионе, где насчитывается более 760 тыс. избирателей, работали 769 избирательных участков. Итоговая явка в регионе составила более 40%.